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04.02.2019, 18:19

Президент Индонезии почувствовал в стране "российскую пропаганду"

Президент Индонезии почувствовал в стране "российскую пропаганду" - Фото
Джоко Видото (фото - EPA)

На фоне грядущих выборов, президент Индонезии Джоко Видото обвинил оппозицию в распространении "российской пропаганды"

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В скором времени в Индонезии должны состояться выборы. Нынешний президент страны Джоко Видото обвинил оппозицию в использовании "российской пропаганды" для подмены фактов и распространения фейковых новостей. Об этом пишет Channel NewsAsia.

"Группа людей распространяла в Индонезии российскую пропаганду, а это одна ложь и клевета", - заявил Видото.

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В то же время, президент не назвал поименно людей, которое, по его мнению, замешаны в распространении пропаганды.

В посольстве РФ уже отреагировали: "Мы все знаем, что словосочетание "российская пропаганда" родилось во время президентской кампании 2016 года в США. К реальности оно не имеет никакого отношения".

"Мы подчеркиваем, что Россия не вмешивается во внутренние дела и выборные кампании зарубежных стран. Это относится и к Индонезии", - добавили в ведомстве.

Видото выдвинул свою кандидатуру на второй срок. 

Кроме него в президентской кампании примет участие и Прабово Субианто. Оба они принимали участие выборах 2014 года.

Дата выборов назначена на 17 апреля 2019 года. 

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Теги: выборы, индонезия, президентская кампания, Джоко Видото, пропаганда
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