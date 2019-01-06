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06.01.2019, 21:43

Король Малайзии отрекся от престола. Он якобы женился в РФ

Король Малайзии отрекся от престола. Он якобы женился в РФ - Фото
Мухаммад V (фото - epa)

Король Малайзии Мухаммад V впервые в истории страны отрекся от престола. В декабре в соцсетях появились фото его свадьбы в России, сообщали СМИ

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Вчера король Малайзии Мухаммад V впервые в истории страны отрекся престола. Об этом сообщает Reuters.

О причинах решения Мухаммада ничего не известно.

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Как сообщает источник, на прошлой неделе 49-летний король, после двух месяцев "отпуска по болезни", приступил к выполнению своих должностных обязанностей, а в декабре он якобы женился в России.

Официальные лица страны никак не прокомментировали информацию о женитьбе короля, хотя в сети, пишет Reuters, появлялись фото, которые прямо указывали на это.

По своему строю Малайзия - конституционная монархия. Наличие в стране "должности" короля - по большей части формальность; в то же время, по указу короля на высшие должностные посты в Малайзии назначается премьер-министр и другие топ-чиновники.

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Теги: отречение от престола, Малайзия, король Мухаммад V
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