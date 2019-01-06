Король Малайзии отрекся от престола. Он якобы женился в РФ

Мухаммад V (фото - epa)

Вчера король Малайзии Мухаммад V впервые в истории страны отрекся престола. Об этом сообщает Reuters.

О причинах решения Мухаммада ничего не известно.

Реклама

Как сообщает источник, на прошлой неделе 49-летний король, после двух месяцев "отпуска по болезни", приступил к выполнению своих должностных обязанностей, а в декабре он якобы женился в России.

Официальные лица страны никак не прокомментировали информацию о женитьбе короля, хотя в сети, пишет Reuters, появлялись фото, которые прямо указывали на это.

По своему строю Малайзия - конституционная монархия. Наличие в стране "должности" короля - по большей части формальность; в то же время, по указу короля на высшие должностные посты в Малайзии назначается премьер-министр и другие топ-чиновники.

Читайте также: Речь отрекшегося императора Акихито слушали более 114 тыс японцев