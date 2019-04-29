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29.04.2019, 17:09

Президент Индонезии решил перенести столицу

Президент Индонезии решил перенести столицу - Фото
Джоко Видодо (фото - EPA)

Пока новая столица страны еще не выбрана

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Президент Индонезии Джоко Видодо принял решение перенести столицу страны из города Джакарта на острове Ява. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра планирования национального развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро.

По его словам, Джакарта, где жители вместе с пригородами составляет 30 млн человек, страдает от перенаселенности, пробок, ее территория подвержена подтоплению.

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Ссылаясь на опыт Бразилии, Малайзии и Казахстана, министр отметил, что перенос столицы из Джакарты может занять около 10 лет, во сколько он обойдется, пока неизвестно, но власти намерены привлечь частных инвесторов.

По информации Би-би-си, ежегодно Джакарта уходит под воду на глубину до 15 сантиметров.

Пока новая столица еще не выбрана. В качестве возможного варианта ранее назывался 370-тысячный город Паланкарая на острове Калимантан. Во сколько он обойдется, пока неизвестно; власти планируют привлечь к этому частных инвесторов.

18 апреля на выборах президента 57-летний Видодо в результате выборов в самой многонаселенной мусульманской стране значительно опередил своего соперника-националиста - отставного генерала Прабово Субианто, набрав от 54 до 55% голосов.

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Теги: индонезия, джакарта, Джоко Видодо
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