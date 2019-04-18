Выборы президента Индонезии: кто лидирует в гонке

Джоко Видодо (фото - EPA)

В Индонезии президент Джоко Видодо с большой долей вероятности останется во главе государства на новый пятилетний срок. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно прогнозам, 57-летний Видодо в результате выборов в самой многонаселенной мусульманской стране значительно опередил своего соперника-националиста - отставного генерала Прабово Субианто, набрав от 54 до 55% голосов. В поддержку Субианто высказались около 44% избирателей, сообщили индонезийские социологические институты в среду, 17 апреля.

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Субианто протестует против предполагаемых нарушений на выборах и объявляет победителем себя. Официальные результаты голосования будут объявлены лишь в мае.

Индонезия, состоящая из 17 с лишним тысяч островов - третья по величине демократия в мире. Почти 90% 260-миллионного населения Индонезии - это мусульмане.

"Видодо считается представителем умеренного ислама. Его неоднократно критиковали за того, что он недостаточно продвигает ислам. В результате Видодо выдвинул кандидатом на пост вице-президента известного священнослужителя Маруфа Амина", - отмечается в сообщении.

17 апреля началось голосование на выборах президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов. Эксперты назвали голосование в Индонезии "самыми сложными выборами в мире".