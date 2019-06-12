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12.06.2019, 10:46

Президент Литвы в финальной речи предупредила о диалоге с врагами

Президент Литвы в финальной речи предупредила о диалоге с врагами - Фото
Даля Грибаускайте (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)n

Даля Грибаускайте завершает работу на посту президента Литвы. Гитанас Науседа приступит к обязанностям главы государства после инаугурации 12 июля

Вчера, 11 июня, завершающая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте предупредила избранного главу государства Гитанаса Науседу, что диалог с враждебными государствами может угрожать Литве. Об этом она заявила в Сейме, произнося последнюю годовую речь, передает Delfi.

"Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползучими угрозами, которые превратят нас в заложников, когда придется выбирать между плохим и очень опасным", – сказала она, отметив, что внешняя политика Литвы основана на "ценностях и доверии, а не на страхе или на смирении".

Грибаускайте подчеркнула, что меняющемся международном порядке важно "сохранить ценностный хребет": "Это всегда окупается больше, чем попытки угодить кому-либо".

"Хотя мечта некоторых политиков – молчащий и со всем согласный, не мешающий президент, люди хотят руководителя, защищающего их интересы, конституционные и человеческие ценности", – резюмировала действующий президент Литвы.

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Теги: геополитика, литва, угроза, Даля Грибаускайте, Гитанас Науседа, президент Литвы
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