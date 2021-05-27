Президент Польши: Россия не является нормальной страной, это страна-агрессор

Россия не является нормальной страной, это страна агрессор, заявил президент Поьши Анджей Дуда во время визита в Грузию, сообащает PAP.

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Дуда посетил миссию набюдателей Евросоюза на границе между Грузией и Южной Осетией.

Президент Польши отметил, что агрессивные, имперские действия России лишают людей возможности развития и отнимают у них нормальную жизнь.

"Россия не является нормальной страной, это страна-агрессор, и это видно в таких местах, как здесь", – заявил Дуда.

Он пообещал, что во время председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году вопрос российской агрессии будет поднят в Генассамблее ООН и Совете ООН по правам человека.

В январе 2021 года Дуда заявил, что Россию можно вернуть в русло международного права, если продожать давить на нее санкциями.

Денис Юдин

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