Президент Польши: Россия не является нормальной страной, это страна-агрессор
27.05.2021, 06:44
Анджей Дуда (Фото: Neil Hall/EPA)
Россия не является нормальной страной, это страна агрессор, заявил президент Поьши Анджей Дуда во время визита в Грузию, сообащает PAP.
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Дуда посетил миссию набюдателей Евросоюза на границе между Грузией и Южной Осетией.
Президент Польши отметил, что агрессивные, имперские действия России лишают людей возможности развития и отнимают у них нормальную жизнь.
"Россия не является нормальной страной, это страна-агрессор, и это видно в таких местах, как здесь", – заявил Дуда.
Он пообещал, что во время председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году вопрос российской агрессии будет поднят в Генассамблее ООН и Совете ООН по правам человека.
- В январе 2021 года Дуда заявил, что Россию можно вернуть в русло международного права, если продожать давить на нее санкциями.
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