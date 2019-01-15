Президент Венесуэлы назвал президента Бразилии новым Гитлером

Николас Мадуро (фото - EPA)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал новоизбранного президента Бразилии Жаира Болсонару современным Адольфом Гитлером. Об этом пишет Reuters.

"Бразилия в руках фашиста, Болсонару - это Гитлер нашего времени. Это так", - заявил Мадуро.

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Он также назвал Болсонару выходцем из сект.

Болсонару победил во втором туре президенских выборов в Бразии, прошедших осенью 2018 года.

Представитель правых сил Болсонару набрал 55,2% голосов. Его соперником был представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад.

В начале года президент Бразилии сказал, что рассматривает возможность размещения военных баз США на территории страны.

По его словам, поддержка Россией венесуэльского диктатора Мадуро существенно ударила по стабильности региона.

Также Болсонару заявил, что Бразилия хочет добиться "превосходства в Южной Америке".

Кроме того, отмечается, что в Бразилии хотят перенести свое израильское посольство в Иерусалим - ранее на аналогичный шаг пошли США. По словам Болсонару, это лишь "вопрос времени".