Президента Бразилии доставили в больницу с непрекращающейся икотой

Президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в больницу для прохождения обследования из-за хронической икоты. Об этом сообщает BBC со ссылкой на офис Болсонару.

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Сколько времени уже икает президент, не уточняется. Ожидается, что он будет находиться под наблюдением от 24 до 48 часов, но не обязательно в больнице.

В сообщении офиса президента говорится, что он "чувствует себя хорошо".

Здоровье Болсонару вызывает опасения после того, как он получил ножевое ранение в живот во время кампании в 2018 году. В результате нападения президент Бразилии потерял 40% крови и перенес несколько операций.

Медицинские эксперты говорят, что икота может быть связана с раздражением пищевода после операции на брюшной полости.

По сообщениям СМИ, он также страдает от болей в животе.

Также было высказано предположение, что икота связана со стоматологической операцией, которую Болсонару перенес в начале этого месяца.

Президент жюри 74-го Каннского кинофестиваля культовый американский режиссер Спайк Ли назвал бывшего президента США Дональда Трампа, нынешних лидеров Бразилии и России Жаира Болсонару и Владимира Путина "гангстерами", которые "правят миром" и у которых нет ни морали, ни совести.

Вадим Ребрина

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