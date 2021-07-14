Президента Бразилии доставили в больницу с непрекращающейся икотой
Президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в больницу для прохождения обследования из-за хронической икоты. Об этом сообщает BBC со ссылкой на офис Болсонару.
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Сколько времени уже икает президент, не уточняется. Ожидается, что он будет находиться под наблюдением от 24 до 48 часов, но не обязательно в больнице.
В сообщении офиса президента говорится, что он "чувствует себя хорошо".
Здоровье Болсонару вызывает опасения после того, как он получил ножевое ранение в живот во время кампании в 2018 году. В результате нападения президент Бразилии потерял 40% крови и перенес несколько операций.
Медицинские эксперты говорят, что икота может быть связана с раздражением пищевода после операции на брюшной полости.
По сообщениям СМИ, он также страдает от болей в животе.
Также было высказано предположение, что икота связана со стоматологической операцией, которую Болсонару перенес в начале этого месяца.
Президент жюри 74-го Каннского кинофестиваля культовый американский режиссер Спайк Ли назвал бывшего президента США Дональда Трампа, нынешних лидеров Бразилии и России Жаира Болсонару и Владимира Путина "гангстерами", которые "правят миром" и у которых нет ни морали, ни совести.
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