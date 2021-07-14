UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президента Бразилии доставили в больницу с непрекращающейся икотой

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 19:29
Президента Бразилии доставили в больницу с непрекращающейся икотой - Фото
Жаир Болсонару (Фото - Joedson Alves - EPA)

Президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в больницу для прохождения обследования из-за хронической икоты. Об этом сообщает BBC со ссылкой на офис Болсонару.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сколько времени уже икает президент, не уточняется. Ожидается, что он будет находиться под наблюдением от 24 до 48 часов, но не обязательно в больнице.

В сообщении офиса президента говорится, что он "чувствует себя хорошо".

Здоровье Болсонару вызывает опасения после того, как он получил ножевое ранение в живот во время кампании в 2018 году. В результате нападения президент Бразилии потерял 40% крови и перенес несколько операций.

Медицинские эксперты говорят, что икота может быть связана с раздражением пищевода после операции на брюшной полости.

По сообщениям СМИ, он также страдает от болей в животе.

Также было высказано предположение, что икота связана со стоматологической операцией, которую Болсонару перенес в начале этого месяца.

Президент жюри 74-го Каннского кинофестиваля культовый американский режиссер Спайк Ли назвал бывшего президента США Дональда Трампа, нынешних лидеров Бразилии и России Жаира Болсонару и Владимира Путина "гангстерами", которые "правят миром" и у которых нет ни морали, ни совести. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Бразилия Жаир Болсонару
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 