Президента Сенегала переизбрали на пять лет с твердым результатом

Маки Салл (фото - ЕРА)

Результаты президентских выборов в Сенегале, где победил действующий глава государства Маки Салл, подтверждены Конституционным советом страны. Таким образом, пишет Africa News, вопреки протестам конкурентов по выборам Салл официально продлил свое правление.

Выборы состоялись 24 февраля, но занявший второе место Идрисса Сек (20,51%) и третий в гонке Усмане Сонко (15.67%) заявили о том, что не признают их результаты.

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Апелляцию они, однако, подавать не будут.

ЦИК сообщил, что за действующего президента отдали голоса 58,26% избирателей. Явка составила 66%.

Радость тех, кто поддерживал Салла (фото - ЕРА):

В публичном обращении после переизбрания Салл обратился к оппонентам и пообещал "удвоить усилия" по реформированию страны на втором сроке.

Как пишет источник, победу Салл получил за счет успешной экономической политики и роста ВВП - около 6% в год. Это один из самых высоких показателей в Африке.

Сенегал на карте запада Африки:

После обретения независимости от Франции в 1960 году власть в Сенегале, самой западной стране Африки, передается мирно - через выборы. Этим он выгодно отличается от многих других стран Черного континента.

В конце февраля в соседней стране Мали был уничтожен один из главарей террористической организации Аль-Каида.