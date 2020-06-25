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Причиной смерти Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Причиной смерти Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову - Фото
Сергей Хрущев University of Central Florida
25.06.2020, 15:11

В полиции заявили, что признаки насильственной смерти Сергея Хрущева отсутствуют

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никиты Хрущева, погиб от огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает AP со ссылкой на представителя государственной судебно-медицинской экспертизы США.

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Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову, по словам представителя государственной судебно-медицинской экспертизы Джозефа Венделькена, сообщает AP.

"Не было никаких непосредственных признаков насильственной смерти", - заявил майор полиции Крэнстона Тодд Паталано. 

  • В 2009 году Сергей Хрущев заявлял, что Крым был передан Украине с подачи Бориса Ельцина.
  • В 2017 года Хрущев заявил в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе, что Советский Союз и нынешняя РФ "никогда не были сравнимы по мощи с США".
  • О смерти Хрущева сообщалось еще 19 июня, однако обстоятельства происшествия были неизвестны.

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Владислав Сердюк
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