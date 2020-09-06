"Примитивно и вульгарно". Президент Сербии раскритиковал пост спикера МИД России

Захарова написала, что Вучичу поставили стул перед Трампом так, словно он находится на допросе

Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал пост спикера министерства иностранных дел России Марии Захаровой о его встрече в кабинете президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью на сербском радио Pink.

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Вчера Захарова опубликовала фотографию встречи в Белом доме Вучича и премьера Косово Абдулла Хоти при посредничестве Трампа. На ней Вучич сидел на стуле в нескольких метрах от стола президента США.

Также она прикрепила второе фото. На нем – знаменитая сцена из фильма "Основной инстинкт", где актриса Шэрон Стоун закидывает ногу за ногу во время допроса.

"Если Вас позвали в БД (Белый дом, – ред.), а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте", – написала она.

Вучич ответил: "Мария Захарова больше всего сказала о себе, проявленные ею примитивность и пошлость говорят о ней и, ей-богу, о тех, кто это опубликовал", – сказал он.

Позже Захарова отредактировала пост и написала, что хотела показать "протокольные уловки" американских чиновников, на которые они якобы идут, "чтобы создать видимость собственной исключительности".

4 сентября Сербия и Косово при посредничестве США договорились о нормализации экономических отношений.

Марк Сировой

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