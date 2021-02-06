"Проблемные каналы с личными данными". Дуров закрыл в Telegram каналы с адресами силовиков
Основатель Telegram Павел Дуров решил заблокировать в месенджере каналы, где публиковались адреса и телефоны правоохранителей, судей, прокуроров, а также журналистов и медиа-менеджеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Дуров отметил, что ранее уже были заблокированы каналы, на которых выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в РФ. Теперь в месенджере появились каналы с личными данными силовиков, судей и работников СМИ.
"В комментариях к записям подобного канала "Каратели тут" призывали "мочить", "скармливать собакам", "валить", "резать на куски", а также "***рить дубинками", – написал создатель месенджера.
Он подчеркнул, что такое использование Telegram противоречит правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию, а также заявил, что из-за этих каналов очередное обновление для iOS не может получить одобрение от Apple.
"В результате мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными", – написал Дуров.
- 1 февраля сотрудники СБУ раскрыли масштабную сеть спецслужб России в Украине и обнародовали список Telegram-каналов кремлевской пропаганды.
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