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"Проблемные каналы с личными данными". Дуров закрыл в Telegram каналы с адресами силовиков

06.02.2021, 09:20
Павел Дуров (источник - facebook.com_durov)

Основатель Telegram Павел Дуров решил заблокировать в месенджере каналы, где публиковались адреса и телефоны правоохранителей, судей, прокуроров, а также журналистов и медиа-менеджеров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Дуров отметил, что ранее уже были заблокированы каналы, на которых выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в РФ. Теперь в месенджере появились каналы с личными данными силовиков, судей и работников СМИ.

"В комментариях к записям подобного канала "Каратели тут" призывали "мочить", "скармливать собакам", "валить", "резать на куски", а также "***рить дубинками", – написал создатель месенджера.

Он подчеркнул, что такое использование Telegram противоречит правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию, а также заявил, что из-за этих каналов очередное обновление для iOS не может получить одобрение от Apple.

"В результате мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными", – написал Дуров.

Читайте также: Telegram. Как устроена анонимная империя Павла Дурова

Дарья Мостовая
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