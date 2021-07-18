"Проект Pegasus". Орбан вел слежку за независимыми журналистами Венгрии – The Guardian

Премьер Венгрии Виктор Орбан и его правительство вело слежку за журналистами независимых изданий Венгрии с помощью шпионской программы Pegasus. Об этом пишет The Guardian.

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Программа Pegasus позволяет просматривать весь контент на телефоне, включая сообщения из приложений со сквозным шифрованием, фотографии и данные о местоположении GPS. Она также может превратить устройство в аудио- или видеомагнитофон. Подобное программное обеспечение используется для слежки за террористами и преступниками, сообщают журналисты.

Pegasus является израильской разработкой. По признаниям одного из бывших сотрудников NSO Group, компании-разработчика ПО, Венгрия действительно числилась в числе клиентов фирмы – вероятнее всего, Орбан купил Pegasus после визита в страну в 2017 году тогдашнего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По данным издания, правительство Орбана могло вести слежку за почти 15 людьми – адвокатами и журналистами.

Сегодня ведущие мировые СМИ, среди которых The Washington Post, Le Monde, The New York Times, The Guardian, сообщили о "проекте Pegasus". Как сообщается, это слежки различных спецслужб мира за журналистами, правозащитниками и политиками с помощью Pegasus.

Как пишет WP, шпионское ПО могло быть установлено на телефонах 85 активистов-правозащитников, 189 журналистов, более 600 политиков и государственных деятелей, в том числе членов правительств, нескольких глав государств, дипломатов, офицеров служб безопасности и армии.

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Станислав Стороженко

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