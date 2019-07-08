Пропала 50 лет назад: во Франции возобновили поиски подлодки

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На юге Франции, у берегов Тулона возобновились поиски затонувшей более пятидесяти лет назад подводной лодки La Minerve. В момент катастрофы на борту лодки находились 52 человека, сообщает RFI.

Катастрофа произошла 27 января 1968-го. Ее причины до сих пор не выяснены.

Несмотря на то, что поиски пропавшей субмарины начались сразу после ее исчезновения с радаров, ее так никогда и не смогли найти. Последняя попытка была в 1970 году.

В октябре 2018 года семьи пропавших моряков обратились к властям с призывом возобновить поиски - чтобы установить, "где упокоились те, кто отдал жизни за свою страну", и "позволить родственникам завершить долгую траурную миссию".

4 июля в 8:30 утра начались поиски, в предполагаемый район катастрофы был направлен подводный дрон Ifremer, способный исследовать за день зону в 10 квадратных километров. Общая зона поиска при этом составляет несколько сотен квадратных км.

Первый этап операции должен завершиться до 14 июля. В случае неудачи участники операции, которой руководит военно-морская префектура Средиземноморья, намерены задействовать другие средства поиска.

1 июля произошел пожар на российском глубоководном аппарате. Погибли 14 человек.