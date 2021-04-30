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"Прославление нацистских пособников": в Израиле осудили марш в Киеве в честь СС Галичина

30.04.2021, 06:50
Лиор Хайат (фото - Hamad I Mohammed_EPA)

В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что обеспокоены и осуждают проведение в столице Украины парада по случаю создания дивизии СС "Галичина". Глава ведомства Лиор Хайат назвал этот вопрос "коллективной ответственностью", об этом он написал в Twitter.

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В израильском МИД заявили, что "подразделения SS Waffen были причастны к одним из самых ужасных преступлений, имевших место во время Холокоста".

Также Хайат подчеркнул, что "борьба с антисемитизмом" и "сохранение памяти о Холокосте" являются не столько "внутренними делами страны", сколько "частью коллективной ответственности" любого народа.

"Мы осуждаем продолжающееся прославление нацистских пособников и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит подобные явления и предотвратит их повторение", – отметил министр.

  • 28 апреля в Киеве прошел марш в честь создания дивизии СС "Галичина".
  • В Украинском институте национальной памяти заявили, что глорификация войск СС недопустима в европейской стране.

Читайте также: Суд признал законным заключение УИНП – символика дивизии "Галичина" не является нацистской

Дарья Мостовая
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