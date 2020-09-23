Суд признал законным заключение УИНП – символика дивизии "Галичина" не является нацистской

Украинский институт нацпамяти подал апелляционную жалобу на принятое в мае решение Окружного административного суда Киева

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправными действия Украинского института национальной памяти и его бывшего председателя Владимира Вятровича по предоставлению вывода о том, что символика дивизии "Галичина" (золотой лев с тремя коронами на синем фоне ) не является нацистской. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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В апелляционном суде напомнили, что в ОАСК обратилась истица с просьбой признать противоправными действия УИНП и его главы о предоставлении интернет-изданию толкования символики дивизии CC "Галичина", а также запретить ответчикам пропаганду символики этой дивизии. Одновременно истица просила обязать ответчиков опровергнуть информацию о символике "Галичины".

Как отмечается, суд первой инстанции удовлетворил первую и вторую просьбы истицы.

Не согласившись с этим решением, ответчик подал апелляционную жалобу.

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда удовлетворила жалобу, а решение суда первой инстанции отменила.

В суде пообещали вскоре опубликовать основания своего решения.

Решение Окружного административного суда Киева было принято 27 мая 2020 года.

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Наталия Медведева

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