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Суд признал противоправным решение Вятровича о символике СС "Галичина": документ

Суд признал противоправным решение Вятровича о символике СС "Галичина": документ - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.05.2020, 15:19

Экс-глава УИНП Вятрович утверждает, что решение суда не означает признания символики СС "Галичина" нацистской, у стороны истца – другое мнение

Окружной админсуд Киева решил, что Институт нацпамяти три года назад противоправно издал вывод о том, что символика 14 гренадерской дивизии СС "Галичина" не является нацистской. Об этом сообщил в Facebook экс-глава Института, нардеп от Европейской солидарности и ответчик по делу Владимир Вятрович.

При этом, по словам Вятровича, решение суда не определяет, является ли символика дивизии нацистской.

"Суд решил, что УИНП не должен был отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП как центральный орган исполнительной власти мог не дать ответы гражданину, для меня остается загадкой", - написал он.

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Другого мнения о юридических последствиях решения суда придерживаются на стороне истца. Адвокат Людмила Браславская на уточняющий вопрос журналиста LIGA.net сказала, что решение о противоправности действий УИНП означает признание символики нацистской.

"Это не я так считаю. Это написано в решении суда: признать действия Института противоправными. Вятрович будет говорить много чего, но у него была возможность появиться в суде. Он полгода не был в суде, несмотря на то, что есть решение о его обязательной явке", - сказала она.

Адвокат также утверждает, что на заседаниях рассматривались вопросы о воинской принадлежности дивизии. В частности, по ее словам, декан исторического факультета КНУ им. Шевченко Иван Птариляк был свидетелем по делу и якобы заявлял, что добровольцы СС "Галичина" были собраны "под эгидой Гимлера" и "давали присягу Гитлеру".

Журналисту LIGA.net не удалось дозвониться до Патриляка и Вятровича для подтверждения слов адвоката.

  • 8 мая главы МИД Украины и стран Балтии заявили, что Вторую мировую войну развязали Третий Рейх и Германия. Они также заявили, что Россия превратила победу во Второй мировой войне в инструмент манипуляций. 

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Фото - Владимир Вятрович/Facebook

Марк Сировой
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