Суд признал противоправным решение Вятровича о символике СС "Галичина": документ

Окружной админсуд Киева решил, что Институт нацпамяти три года назад противоправно издал вывод о том, что символика 14 гренадерской дивизии СС "Галичина" не является нацистской. Об этом сообщил в Facebook экс-глава Института, нардеп от Европейской солидарности и ответчик по делу Владимир Вятрович.
При этом, по словам Вятровича, решение суда не определяет, является ли символика дивизии нацистской.
"Суд решил, что УИНП не должен был отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП как центральный орган исполнительной власти мог не дать ответы гражданину, для меня остается загадкой", - написал он.
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Другого мнения о юридических последствиях решения суда придерживаются на стороне истца. Адвокат Людмила Браславская на уточняющий вопрос журналиста LIGA.net сказала, что решение о противоправности действий УИНП означает признание символики нацистской.
"Это не я так считаю. Это написано в решении суда: признать действия Института противоправными. Вятрович будет говорить много чего, но у него была возможность появиться в суде. Он полгода не был в суде, несмотря на то, что есть решение о его обязательной явке", - сказала она.
Адвокат также утверждает, что на заседаниях рассматривались вопросы о воинской принадлежности дивизии. В частности, по ее словам, декан исторического факультета КНУ им. Шевченко Иван Птариляк был свидетелем по делу и якобы заявлял, что добровольцы СС "Галичина" были собраны "под эгидой Гимлера" и "давали присягу Гитлеру".
Журналисту LIGA.net не удалось дозвониться до Патриляка и Вятровича для подтверждения слов адвоката.
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Фото - Владимир Вятрович/Facebook