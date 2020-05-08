Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

РФ использует культ победы для манипуляций - Главы МИД Украины и стран Балтии

РФ использует культ победы для манипуляций - Главы МИД Украины и стран Балтии - Фото
Кремль (фото - ЕРА)
08.05.2020, 16:06

Министры пишут, что Россия использует культ победы и отрицает неудобные исторические факты, манипулируя в политических целях

Россия превратила победу во Второй мировой войне в инструмент манипуляций. Об этом в статье в честь 75-й годовщины окончания войны написали на немецком портале Frankfurter Allgemeine Zeitung главы МИД Украины Дмитрий Кулеба, Литвы Линас Лянкявичюс, Латвии Эдгарс Ринкевичс, Эстонии Урмас Рейнсалу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вместо того чтобы признать, что победа во Второй мировой войне и поражение национал-социализма произошли, благодаря решимости и жертве союзников, РФ превратила свой культ Второй мировой войны в инструмент манипулирования. Кремль порождает множество исторических мифов", - пишут они.

Читайте также: 75-летие окончания войны в Европе. Британская принцесса обратилась к украинцам

Дипломаты говорят, что Россия отрицает неудобные исторические факты: пытается оправдать Сталина, игнорировать нарушения прав человека и "построить режим с всемогущим во главе". По их словам, сейчас происходят попытки раздела Европы, а вторжение Кремля в Украину и Грузию "наносит серьезный ущерб европейской безопасности".

Кроме того, они напоминают, что коммунистический режим так и не был осужден на международном уровне, хотя СССР и Третий Рейх начинали войну как союзники, разделив сферы влияния в Европе в тайных протоколах пакта Молотова-Риббентропа.

"Советский Союз незаконно оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию в 1940 году. Долгие годы борьбы не принесли ни свободы, ни процветания народу стран Балтии. Они принесли политические репрессии и принудительные депортации", - пишут министры и добавляют, что "большинство украинцев разделили эту судьбу".

По словам министров, неискренним культом победы злоупотребляют люди, не имеющие отношения к самой победе. И это бесчестит погибших.

"В наших странах мы с уважением склоняем головы в траурных воспоминаниях о наших близких, погибших во Второй мировой войне. Мы помним их страдания и чтим их жертвы для всех нас. Братские могилы жертв призывают нас повторить: "Никогда вновь!" - написали они.

  • Сегодня президент Владимир Зеленский приехал на границу с Россией в поселке Меловое в Луганской области, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

Читайте также: 75 лет со дня Победы: как в Европе собираются отмечать 8 мая

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
ссср нацизм победа вторая мировая День памяти и примирения
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 