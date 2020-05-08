РФ использует культ победы для манипуляций - Главы МИД Украины и стран Балтии

Кремль (фото - ЕРА)

Россия превратила победу во Второй мировой войне в инструмент манипуляций. Об этом в статье в честь 75-й годовщины окончания войны написали на немецком портале Frankfurter Allgemeine Zeitung главы МИД Украины Дмитрий Кулеба, Литвы Линас Лянкявичюс, Латвии Эдгарс Ринкевичс, Эстонии Урмас Рейнсалу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вместо того чтобы признать, что победа во Второй мировой войне и поражение национал-социализма произошли, благодаря решимости и жертве союзников, РФ превратила свой культ Второй мировой войны в инструмент манипулирования. Кремль порождает множество исторических мифов", - пишут они.

Читайте также: 75-летие окончания войны в Европе. Британская принцесса обратилась к украинцам

Дипломаты говорят, что Россия отрицает неудобные исторические факты: пытается оправдать Сталина, игнорировать нарушения прав человека и "построить режим с всемогущим во главе". По их словам, сейчас происходят попытки раздела Европы, а вторжение Кремля в Украину и Грузию "наносит серьезный ущерб европейской безопасности".

Кроме того, они напоминают, что коммунистический режим так и не был осужден на международном уровне, хотя СССР и Третий Рейх начинали войну как союзники, разделив сферы влияния в Европе в тайных протоколах пакта Молотова-Риббентропа.

"Советский Союз незаконно оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию в 1940 году. Долгие годы борьбы не принесли ни свободы, ни процветания народу стран Балтии. Они принесли политические репрессии и принудительные депортации", - пишут министры и добавляют, что "большинство украинцев разделили эту судьбу".

По словам министров, неискренним культом победы злоупотребляют люди, не имеющие отношения к самой победе. И это бесчестит погибших.

"В наших странах мы с уважением склоняем головы в траурных воспоминаниях о наших близких, погибших во Второй мировой войне. Мы помним их страдания и чтим их жертвы для всех нас. Братские могилы жертв призывают нас повторить: "Никогда вновь!" - написали они.

Сегодня п резидент Владимир Зеленский приехал на границу с Россией в поселке Меловое в Луганской области, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

Читайте также: 75 лет со дня Победы: как в Европе собираются отмечать 8 мая