75 лет со дня Победы: как в Европе собираются отмечать 8 мая

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Большинство европейских стран встретят 8 мая в этом году на карантине. Власти Великобритании, Франции и и Германии рассказали, как собираются отмечать день победы в период карантинных ограничений, пишет ВВС News.

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В правительстве Великобритании память погибших во Второй мировой войне почтят двухминутным молчанием, после которого выступит с обращением королева Елизавета ІІ.

Власти Франции и Германии заявили, что церемонии будут проведены "в закрытом режиме", а масштабные публичные собрания пока остаются под запретом. Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о намерении возложить венок к могиле неизвестного солдата в Париже, подчеркнув, что церемония будет закрыта для всех, кроме небольшой группы чиновников.

Для немцев этот день больше символизирует "возрождение демократии", чем освобождение от нацистского режима, говорится в источнике. Более того, в Берлине многие жители "даже не знают о значении этого дня", пишут журналисты. Канцлер Ангела Меркель проведет церемонию в Мемориале павшим советским воинам в Тиргартене, а жители Берлина получат в пятницу дополнительный выходной.

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15 апреля 2020 года в Кремле решили перенести дату парада Победы из-за коронавируса, после чего всех военнослужащих, принимавших участие в репетициях парада, изолировали.

3 мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет отменять парад к 9 мая и несколько дней спустя пригласил президентов стран бывшего Союза приехать на парад в Минск.

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