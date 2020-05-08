Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

75 лет со дня Победы: как в Европе собираются отмечать 8 мая

75 лет со дня Победы: как в Европе собираются отмечать 8 мая - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
08.05.2020, 11:32

В связи с карантином в некоторых странах Европы празднования пройдут в закрытом режиме

Большинство европейских стран встретят 8 мая в этом году на карантине. Власти Великобритании, Франции и и Германии рассказали, как собираются отмечать день победы в период карантинных ограничений, пишет ВВС News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В правительстве Великобритании память погибших во Второй мировой войне почтят двухминутным молчанием, после которого выступит с обращением королева Елизавета ІІ.

Власти Франции и Германии заявили, что церемонии будут проведены "в закрытом режиме", а масштабные публичные собрания пока остаются под запретом. Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о намерении возложить венок к могиле неизвестного солдата в Париже, подчеркнув, что церемония будет закрыта для всех, кроме небольшой группы чиновников.

Для немцев этот день больше символизирует "возрождение демократии", чем освобождение от нацистского режима, говорится в источнике. Более того, в Берлине многие жители "даже не знают о значении этого дня", пишут журналисты. Канцлер Ангела Меркель проведет церемонию в Мемориале павшим советским воинам в Тиргартене, а жители Берлина получат в пятницу дополнительный выходной.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

  • 15 апреля 2020 года в Кремле решили перенести дату парада Победы из-за коронавируса, после чего всех военнослужащих, принимавших участие в репетициях парада, изолировали.
  • 3 мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет отменять парад к 9 мая и несколько дней спустя пригласил президентов стран бывшего Союза приехать на парад в Минск.

Читайте также: Беларуси выгодно праздновать 9 мая. Лукашенко все просчитал

Дарья Мостовая
Еще по теме
Напишите нам
Великобритания Германия франция день победы 9 мая карантин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 