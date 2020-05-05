Лукашенко пригласил президентов "хотя бы из бывшего Союза" на 9 мая в Минск

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президентов государств с территории бывшего Советского Союза приехать 9 мая в Минск на парад по случаю Дня победы. Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал президент РБ.

По мнению Лукашенко, собраться в Минске "было бы правильным решением". Он назвал Беларусь "самой пострадавшей республикой" и "живым памятником войне", напомнив, что эта республика СССР приняла "первый удар" и "была стерта с лица земли".

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15 апреля сообщалось, что в Кремле приняли решение перенести дату "парада Победы"

3 мая Лукашенко заявил, что не будет отменять парад к 9 мая из-за коронавируса.

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