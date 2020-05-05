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Лукашенко пригласил президентов "хотя бы из бывшего Союза" на 9 мая в Минск

Лукашенко пригласил президентов "хотя бы из бывшего Союза" на 9 мая в Минск - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
05.05.2020, 14:31

Президент РБ считает, что собраться в Минске "будет правильным решением", поскольку, говорит он, эта республика "приняла первый удар" в 1941 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президентов государств с территории бывшего Советского Союза приехать 9 мая в Минск на парад по случаю Дня победы. Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал президент РБ.

По мнению Лукашенко, собраться в Минске "было бы правильным решением". Он назвал Беларусь "самой пострадавшей республикой" и "живым памятником войне", напомнив, что эта республика СССР приняла "первый удар" и "была стерта с лица земли".

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  • 15 апреля сообщалось, что в Кремле приняли решение перенести дату "парада Победы"
  • 3 мая Лукашенко заявил, что не будет отменять парад к 9 мая из-за коронавируса.

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Дарья Мостовая
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