В Беларуси не отменят парад - Лукашенко

Александр Лукашенко (скриншот из видео ТКР Мир)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парад к 9 мая не будут отменять из-за коронавируса. Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал", - заявил президент Беларуси.

Он рассказал, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных сил страны: "Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь <...> Никого на это массовое мероприятие тащить не надо". Также Лукашенко заявил, что "парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие".

6 апреля сообщалось , что в Беларуси умерла женщина с коронавирусом: ее сын написал заявление в милицию на Лукашенко.

в Кремле приняли решение из-за коронавируса перенести парад к 9 мая на более позднюю дату. 15 апреля сообщалось , что

16 апреля Лукашенко заявил , что пандемия COVID-19 - "хороший урок для наркоманов и курцов".