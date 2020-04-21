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Коронавирус. Кремль решил изолировать потенциальных участников "парада Победы"

Коронавирус. Кремль решил изолировать потенциальных участников "парада Победы" - Фото
Иллюстративное фото: Кремль (источник - ЕРА)
21.04.2020, 12:48

После перенесения даты военного парада из-за коронавируса всех военнослужащих, принимавших участие в его репетициях, изолировали

После того, как в Кремле перенесли дату проведения "парада Победы" из-за эпидемии коронавируса, несколько тысяч военнослужащих - будущих участников парада - были отправлены на двухнедельный карантин. Об этом сообщил Голос Америки со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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Во время проведения репетиций парада солдаты были без масок и не соблюдали правила социальной дистанцирования, отмечается в источнике. Всего на параде планировалось задействовать до 15 000 человек - сейчас их всех отправили на изоляцию. 

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  • 15 апреля 2020 года в Кремле решили перенести дату проведения "парада Победы" с 9 мая на более позднюю.
  • 17 апреля у командующего украинской Нацгвардии подтвердили наличие коронавируса.

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Дарья Мостовая
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Россия 9 мая карантин парад победы
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