Коронавирус. Кремль решил изолировать потенциальных участников "парада Победы"

Иллюстративное фото: Кремль (источник - ЕРА)

После того, как в Кремле перенесли дату проведения "парада Победы" из-за эпидемии коронавируса, несколько тысяч военнослужащих - будущих участников парада - были отправлены на двухнедельный карантин. Об этом сообщил Голос Америки со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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Во время проведения репетиций парада солдаты были без масок и не соблюдали правила социальной дистанцирования, отмечается в источнике. Всего на параде планировалось задействовать до 15 000 человек - сейчас их всех отправили на изоляцию.

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15 апреля 2020 года в Кремле решили перенести дату проведения "парада Победы" с 9 мая на более позднюю.

17 апреля у командующего украинской Нацгвардии подтвердили наличие коронавируса.

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