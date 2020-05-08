75-летие окончания войны в Европе. Британская принцесса обратилась к украинцам

Принцесса Анна (Фото: ЕРА)

Британская принцесса Анна (дочь королевы Елизаветы II) обратилась к украинцам и другим народам бывшего Советского Союза по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны в Европе, и высказала слова уважения к людям, приближавшим победу, поскольку "мало кто боролся более отважно или претерпел больше страданий ради победы" в той войне. Заявление принцессы распространило посольство Великобритании в Украине.

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"В этот исторический день я хотела бы отдать дань мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые воевали ради победы", - говорится в заявлении.

По словам принцессы, крайне важно отметить невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза.

Кроме того, принцесса Анна упомянула о важности "долгой истории дружбы между народом Соединенного Королевства и народами Украины, России, Беларуси".

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