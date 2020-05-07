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Президенты Латвии, Литвы и Эстонии осудили тоталитарный советский режим

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии осудили тоталитарный советский режим - Фото
Фото: pixabay.com
07.05.2020, 13:07

Балтийские страны заявили, что полвека были лишены свободы и оккупированы

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии осудили тоталитарный советский режим, оккупировавший страны Балтии в 1939 году. Публикация совместного заявления президентов трех стран приурочена к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

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При этом подчеркивается, что победа над нацизмом не принесла народам Центральной и Восточной Европы свободы и процветания.

"На смену одного тоталитарного режима пришел другой, Балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза", - говорится в заявлении.

Главы трех государств отметили, что центральная и восточная части Европы почти половину столетия фактически подавлялись военной силой и репрессиями со стороны коммунистических правителей СССР.

Президенты Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд также заявили, что сейчас считают НАТО основой коллективной безопасности и стабильности Европы. Они предостерегли от "забвения прошлого и искажения исторических событий, приведших ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны".

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Игорь Чичкань
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