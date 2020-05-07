Президенты Латвии, Литвы и Эстонии осудили тоталитарный советский режим, оккупировавший страны Балтии в 1939 году. Публикация совместного заявления президентов трех стран приурочена к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.
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При этом подчеркивается, что победа над нацизмом не принесла народам Центральной и Восточной Европы свободы и процветания.
"На смену одного тоталитарного режима пришел другой, Балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза", - говорится в заявлении.
Главы трех государств отметили, что центральная и восточная части Европы почти половину столетия фактически подавлялись военной силой и репрессиями со стороны коммунистических правителей СССР.
Президенты Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд также заявили, что сейчас считают НАТО основой коллективной безопасности и стабильности Европы. Они предостерегли от "забвения прошлого и искажения исторических событий, приведших ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны".
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