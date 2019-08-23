В Киеве отметили освобождение стран Балтии от оккупации СССР

Акция в Киеве в честь освобождения от оккупации стран Балтии (Фото: Сергей Бережной/LIGA.net)

В Киеве на Михайловской площади прошла акция в честь 30-летия "Балтийского пути", одного из важных событий в истории восстановления независимости Латвии, Литвы и Эстонии, передает корреспондент LIGA.net.

В 1989 году в ходе акции мирного протеста "Балтийский путь" два миллиона граждан оккупированных в то время Советским Союзом стран Балтии взялись за руки и выстроили живую цепь через все три страны, продемонстрировав единство в стремлении к восстановлению независимости.

В сегодняшнем мероприятии в Киеве приняли участие послы Литвы, Латвии и Эстонии и еще около полутора сотен человек.

Дипломаты рассказали о том, какую роль "Балтийский путь" сыграл для освобождения стран Европы, и поздравили граждан Украины с днем национального флага и наступающим Днем независимости.

Под исполнение гимнов стран Балтии участники взялись за руки, создав живую цепь в память о событиях 30-летней давности.

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