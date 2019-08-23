Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Киеве отметили освобождение стран Балтии от оккупации СССР

В Киеве отметили освобождение стран Балтии от оккупации СССР - Фото
Акция в Киеве в честь освобождения от оккупации стран Балтии (Фото: Сергей Бережной/LIGA.net)
23.08.2019, 20:16

В мероприятии приняли участие послы Литвы, Латвии и Эстонии и еще около полутора сотен человек

В Киеве на Михайловской площади прошла акция в честь 30-летия "Балтийского пути", одного из важных событий в истории восстановления независимости Латвии, Литвы и Эстонии, передает корреспондент LIGA.net. 

В 1989 году в ходе акции мирного протеста "Балтийский путь" два миллиона граждан оккупированных в то время Советским Союзом стран Балтии взялись за руки и выстроили живую цепь через все три страны, продемонстрировав единство в стремлении к восстановлению независимости. 

В сегодняшнем мероприятии в Киеве приняли участие послы Литвы, Латвии и Эстонии и еще около полутора сотен человек.

Дипломаты рассказали о том, какую роль "Балтийский путь" сыграл для освобождения стран Европы, и поздравили граждан Украины с днем национального флага и наступающим Днем независимости.

Под исполнение гимнов стран Балтии участники взялись за руки, создав живую цепь в память о событиях 30-летней давности.

Читайте также: "Слава Украине!" Борис Джонсон поздравил украинцев: видео

Напишите нам
оккупация балтия день независимости
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 