Госдеп дал советы американцам перед Днем независимости Украины

Посольство США в Украине (Фото - LIGA.net)

Посольство США дало советы согражданам, которые находятся в Киеве, в преддверии Дня независимости Украины. Соответствующая информация размещена на сайте посольства.

Дипломаты отмечают, что празднование в столице начнется с парада на Майдане Независимости. Продлится он приблизительно с 9:00 до 12:00. Американцам советуют быть готовыми к большому количеству полиции, которая может ограничить движение на дорогах и проверять личные вещи.

Около 11:30 начнется альтернативный марш - рядом с Киевским университетом имени Шевченко. Он также пройдет до Майдана. "Организаторы заявили, что марш будет мирным, но возможны столкновения с силами правопорядка", - уточняется в сообщении. Добавляется, что на нем ожидается много участников, что может повлечь дополнительные ограничения на дорогах.

Американцам 24 августа советуют быть осведомленными о своем окружении, носить с собой удостоверяющий личность документ (например, паспорт США), избегать скопления людей и демонстраций, быть осторожными в случае нахождения вблизи акций протеста. Также рекомендуют оперативно мониторить местные СМИ.

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