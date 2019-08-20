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В Киеве на День независимости ограничат движение: список улиц

В Киеве на День независимости ограничат движение: список улиц - Фото
Крещатик (Фото: Pixabay)
20.08.2019, 09:55

Также будет запрещена парковка транспорта

В Киеве ограничат движение транспорта в  дни празднования Дня флага и независимости Украины. Об этом сообщила пресс-служба столичной госадминистрации, опубликовав список улиц и график ограничений.

Движение транспорта полностью запретят на следующих локациях.

  • 23 августа с 7:00 до окончания мероприятий - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия государственного флага Украины возле здания КГГА;
  • 23 августа с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Николаю Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения Забега в вышиванках - Кубок ко Дню независимости;
  • 24 августа с 8:00 до 22:00 - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;
  • 24 августа с 7:00 до 13:00 - Русановская набережная - Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) - Русановская набережная - Днепровская набережная - (разворот у Днепровской набережной, 16) - Днепровская набережная - Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная) на время проведения Забега в вышиванках;
  • 24-25 августа - ул. Владимирская (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения фестиваля искусств.

Временные ограничения коснутся таких улиц и магистралей.

  • 22 августа с 18:00 до 23:00 - на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик;
  • 23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской, на ул. Михайловской от Владимирского проезда до ул. Крещатик, на ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской, на ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади, Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади, ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади;
  • В случае необходимости: на ул. Михаила Грушевского от ул. Садовой до Петровской аллеи, на Петровской аллее и Парковой дороге от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади, ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик, аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик;
  • 24 августа с 10:00 до 12:00 - на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского до Бессарабской площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик;
  • 28 августа с 9:00 до 12:00 - на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

В КГГА добавили, что в эти дни в местах подготовки и проведения мероприятий будет запрещена парковка транспорта.

  • 15 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии в обществе.
  • 10 августа у Зеленского показали программу празднования Дня независимости.
  • 28-ю годовщину независимости Украина отпразднует 24 августа, днем ранее - День государственного флага.

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