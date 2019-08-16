В Киеве открылась выставка цветов ко Дню Независимости: фото

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На территории Печерского ландшафтного парка Певческое поле открылась выставка цветов ко Дню Независимости. Как сообщает пресс-служба Киевзеленстроя, полюбоваться экспозицией можно будет до 15 сентября.

Цветочные композиции посвящены выдающимся украинским спортсменам, среди которых боксеры братья Кличко и Василий Ломаченко, фехтовальщица Ольга Харлан, пловчиха Яна Клочкова, футболисты и тренеры Валерий Лобановский и Андрей Шевченко, легкоатлет по прыжкам с шестом Сергей Бубка, фигуристка Оксана Баюл.

Всего создано 10 инсталляций, в которых использовано более 180 000 цветов разных видов, в том числе колеусы, хлорофитум, бегония, альтернатера, сеткреазия, хвойные кустарники. Также в оформлении ландшафтные дизайнеры применили элементы спортивного инвентаря.

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