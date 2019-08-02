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Посольство США в Украине советует быть осторожными в августе

Посольство США в Украине советует быть осторожными в августе - Фото
Фото: depositphotos.com
02.08.2019, 15:50

ИГ и другие террористы чаще используют праздничные периоды для проведения атак, напоминает посольство США

Посольство Соединенных Штатов в Украине предупредило об угрозе безопасности на всей территории Украины в течение августа в связи с активностью экстремистов накануне и во время праздников.

На своем сайте посольство напомнило, что ИГ и другие террористические группировки, как правило, используют праздничные периоды для проведения атак. Такими праздниками в августе сотрудники посольства называют исламский Курбан-байрам 11-12 августа и День независимости Украины 24 августа.

Атаки экстремистов обычно нацелены на многолюдные места, где, в частности, проходят митинги или общественные мероприятия.

Посольство советует быть бдительными и практиковать "ситуационную осведомленность" – избегать демонстраций, следить за новостями, быть особенно бдительными в местах, где много туристов.

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иг
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