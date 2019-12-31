В Эстонии прекращает работу пропагандистское агентство России

Дмитрий Киселев (Фото: Anatoly Maltsev/EPA)

Работа российского пропагандистского информационного агенства Sputnik Эстония приостановлена, вся редакция увольняется с 1 января 2020 года. Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

Sputnik Эстония входит в государственное международное информационное агентство "Россия сегодня", чей гендиректор Дмитрий Киселев находится под санкциями Евросоюза. Из-за этого правительство Эстонии, по сообщению err.ee, ввело санкции и против Sputnik.

Пропагандисты заявляют, что сотрудникам агентства якобы угрожает уголовное преследование, и называют действия властей Эстонии "правовым беспределом" и "проявлением тоталитаризма".

13 декабря российских пропагандистов не пустили в Украину.

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