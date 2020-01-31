Украина и Британия через год начнут переговоры о визовом режиме

Мелинда Симмонс (скриншот видео 1+1)

Украина и Великобритания начнут переговоры о двустороннем визовом соглашении через год. Об этом в эфире Сніданок на 1+1 заявила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, комментируя указ президента Владимира Зеленского о продлении на год безвизого режима для подданных британской короны.

"Когда мы подойдем к концу этого периода (безвиз гражданам Британии в одностороннем порядке, - ред.), то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении с Украиной и будем решать эти вопросы", - сказала она и добавила, что также будут проводиться переговоры в торговой и других сферах.

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На прямой вопрос журналиста, стоит ли ожидать украинцам либерализации визовой политики или безвиза, посол не ответила, назвав безвиз "не политическим вопросом, а вопросом безопасности границ".

Также Симмонс добавила, что в ближайшее время в Украине не появится британский визовый центр. Решение о выдаче виз украинцам будет принимать региональный центр, который находится в Варшаве.

30 января Зеленский издал указ, которым предоставил гражданам Великобритании право безвизового посещения Украины, которое они автоматически потеряли после выхода из Евросоюза.

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