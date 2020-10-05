"Простой, как тест на беременность". В Индии разработали бумажный тест на COVID-19

Создатели нового теста на коронавирус отмечают, что он будет дешевым, простым и доступным

Ученые CSIR-Института геномики и интегративной биологии (IGIB) в столице Индии, Дели, разработали недорогой бумажный тест на коронавирус Feluda. По оценке сотрудников института, его розничная цена может составить около $6,75, сообщает BBC.

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Тест был назван в честь известного индийского вымышленного детектива и, возможно, станет первым бумажным тестом на COVID-19, доступным для каждого, говорится в сообщении.

Его уже опробовали на первых 2000 добровольцах, включая тех, кто уже заболел коронавирусом. Чувствительность теста составила 96%, а специфичность – 98%.

Как отмечают ученые, ПЦР-тест, который сейчас используется в Индии в качестве "золотого стандарта" надежен, но стоит примерно в пять раз дороже – около $33. По словам производителей, бумажный тест будет "простым, как тест на беременность" и доступным даже для небогатого населения страны.

Забор образцов для теста Feluda будет аналогичен забору для ПЦР-теста, за исключением того, что у пациента не будут брать мазок палочкой, а вставляться в нос будет сам тест. Таким образом, проверяться будет наличие РНК коронавируса на слизистой носового прохода. Определять наличие COVID-19 по слюне тест пока не сможет.

По итогам тестирования на бумажной полоске будут появляться синие линии: одна линия будет означать, что тест отрицательный, две – что положительный.

СПРАВКА. Чувствительность теста – это число корректных положительных результатов теста к общему числу протестированных больных. Специфичность – число корректных отрицательных результатов к общему числу контрольной группы.



Оба статистических показателя используются при оценке результатов лабораторных исследований.

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Дарья Мостовая

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