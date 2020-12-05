Протесты в Беларуси. В Минске состоялась акция невидимок: фото

Сегодня, 5 декабря, в Минске состоялась акция протеста невидимок. Об этом сообщает tut.by.

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Акция состоялась в столичном парке Горького – на перилах моста появилась женская одежда с красными пятнами и нашитыми желтыми звездами с номером 23.34 (23.34 – номер административной статьи о нарушении правил проведения митинга, по которой задерживают участников протестов в Беларуси).

Как отмечается, таким образом организаторы акции провели параллель между событиями во время Второй мировой войны на территории Беларуси и тем, что происходит сейчас.

"Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство", – написано на одном из плакатов.

С августа в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Александр Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.

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Наталия Медведева

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