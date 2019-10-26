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Протесты в Чили: на улицы вышли более миллиона человек - фото

Протесты в Чили: на улицы вышли более миллиона человек - фото - Фото
Фото: EPA-EFE/Rodrigo Saez
26.10.2019, 07:20

Изначально люди протестовали против повышения платы за общественный транспорт

Более 1 млн человек вышли на протест в чилийской столице Сантьяго, потребовав проведения экономических реформ, а также отставки президента Себастьяна Пиньера. Об этом сообщает AFP

Изначально люди протестовали против повышения платы за общественный транспорт.

В течение прошедшей недели митингующие выступали против социально-экономического порядка, низких зарплат и пенсий, дорогостоящего здравоохранения и образования, а также большого социального неравенства.

Пиньера заявил, что он услышал требование протестующих. 

Агентство сообщает, что в ходе протестов погибли 19 человек. Правоохранителей обвинили в пытках и смерти пяти протестующих.

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протесты чили Сантьяго
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