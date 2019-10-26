Протесты в Чили: на улицы вышли более миллиона человек - фото

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Более 1 млн человек вышли на протест в чилийской столице Сантьяго, потребовав проведения экономических реформ, а также отставки президента Себастьяна Пиньера. Об этом сообщает AFP.

Изначально люди протестовали против повышения платы за общественный транспорт.

В течение прошедшей недели митингующие выступали против социально-экономического порядка, низких зарплат и пенсий, дорогостоящего здравоохранения и образования, а также большого социального неравенства.

Пиньера заявил, что он услышал требование протестующих.

Агентство сообщает, что в ходе протестов погибли 19 человек. Правоохранителей обвинили в пытках и смерти пяти протестующих.

Ранее президент Чили объявил в стране чрезвычайное положение.

Во время протестов в Барселоне полиция арестовала 33 человека. Около 80 протестующих получили ранения, в их числе 17-летний подросток, которого сбил полицейский фургон.

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