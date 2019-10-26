Протесты в Чили: на улицы вышли более миллиона человек - фото

Более 1 млн человек вышли на протест в чилийской столице Сантьяго, потребовав проведения экономических реформ, а также отставки президента Себастьяна Пиньера. Об этом сообщает AFP.
Изначально люди протестовали против повышения платы за общественный транспорт.
В течение прошедшей недели митингующие выступали против социально-экономического порядка, низких зарплат и пенсий, дорогостоящего здравоохранения и образования, а также большого социального неравенства.
Пиньера заявил, что он услышал требование протестующих.
Агентство сообщает, что в ходе протестов погибли 19 человек. Правоохранителей обвинили в пытках и смерти пяти протестующих.
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