Вторая ночь насилия в Барселоне: видео и фото

В Каталонии возобновились столкновения между полицией и протестующими. Последние бросают коктейли Молотова в правоохранителей, жгут мебель и мусор. Об этом сообщает AFP.

Протесты в Барселоне идут уже четвертый день - они начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с референдумом 2017 года о независимости региона, который правительство признало незаконным.

The Guardian сообщает, что полиция арестовала 33 протестующих. Около 80 человек получили ранения, в их числе 17-летний подросток, которого сбил полицейский фургон.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что "эпизоды насилия в Каталонии прекрасно организованы" и пообещал не оставить причастных к этому "насилию" безнаказанными.

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