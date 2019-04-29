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29.04.2019, 08:38

Арестованные лидеры Каталонии прошли в парламент Испании

Арестованные лидеры Каталонии прошли в парламент Испании - Фото
Протесты в Барселоне за независимость Каталонии (фото - LIGA.net/Денис Кацило)

Экс-замглавы Каталонии Ориэл Жункерас и еще четыре лидера сепаратистов выиграли парламентские выборы и получили депутатские мандаты

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На досрочных парламентских выборах в Испании добились победы участвовавшие в них пять арестованных лидеров движения за независимость Каталонии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Получил депутатский мандат и бывший заместитель главы Каталонии Ориэл Жункерас, сообщается в понедельник, 29 апреля, на сайте партии Левые республиканцы Каталонии (ERC), от которой он выдвигался в Конгресс депутатов - нижнюю палату испанского парламента.

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Кроме Жункераса, депутатский мандат в Сенат - верхнюю палату испанского парламента оказался и у бывшего министра иностранных дел Каталонии Рауль Ромева, также выдвигавшегося от ERC.

Депутатские мандаты получили Жорди Турулл, Жорди Санчес и и Жозеп Рулл, они выдвигались от сепаратистского блока Вместе за Каталонию, возглавляемого экс-главой Каталонии Карлесом Пучдемоном.

1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум об отделении Каталонии от Испании.

14 ноября в Брюсселе выступили министры обороны и иностранных дел Испании, которые сообщили о вмешательстве групп из России в ходе референдума о независимости Каталонии с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

11 ноября стало известно, что RT and Sputnik - СМИ, связанные с Кремлем, - использовали большое количество аккаунтов в соцсетях, связанных с Венесуэлой, для того, чтобы пропагандировать негативный образ Испании.

24 марта прошлого года суд в Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков, в том числе Пучдемона. В конце мая Генеральная прокуратура немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что намерена добиваться выдачи экс-лидера Каталонии.

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Теги: Карлес Пучдемон, выборы, парламент, испания, Каталония, Ориэл Жункерас
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