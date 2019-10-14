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13 лет тюрьмы. В Испании осудили политиков-сепаратистов

13 лет тюрьмы. В Испании осудили политиков-сепаратистов - Фото
Протесты в Барселоне за независимость Каталонии (фото - LIGA.net/Денис Кацило)
14.10.2019, 11:37

Обвинение настаивало на 25 годах заключения для лидеров каталонских сепаратистов

Верховный суд Испании приговорил 12 лидеров каталонских сепаратистов к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет. Об этом сообщает BBC News.

Всех их признали виновными в мятеже за организацию в 2017 году в Барселоне референдума о независимости Каталонии. Ни один из осужденных своей вины не признал.

Наибольший срок получил экс-вице-президент Каталонии Ориол Жункерас. Обвинение требовало приговорить его к 25 годам заключения, однако суд решил отправить Жункераса за решетку на 13 лет.

Кроме того, трем подозреваемым присудили штраф, а девятерых оправдали по более серьезному обвинению в восстании.

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Верховный суд Испании испания сепаратизм Барселона Каталония ориол жункерас
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