13 лет тюрьмы. В Испании осудили политиков-сепаратистов

Протесты в Барселоне за независимость Каталонии (фото - LIGA.net/Денис Кацило)

Верховный суд Испании приговорил 12 лидеров каталонских сепаратистов к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет. Об этом сообщает BBC News.

Всех их признали виновными в мятеже за организацию в 2017 году в Барселоне референдума о независимости Каталонии. Ни один из осужденных своей вины не признал.

Наибольший срок получил экс-вице-президент Каталонии Ориол Жункерас. Обвинение требовало приговорить его к 25 годам заключения, однако суд решил отправить Жункераса за решетку на 13 лет.

Кроме того, трем подозреваемым присудили штраф, а девятерых оправдали по более серьезному обвинению в восстании.

1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум об отделении Каталонии от Испании.

14 ноября МИД и Минобороны Испании сообщили о вмешательстве групп из России в ход референдума с целью дестабилизации ситуации в стране.

24 марта 2018 года суд в Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков.

В апреле 2019 арестованные лидеры сепаратистов победили на выборах - и прошли в испанский парламент.

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