За отделение. Более 600 тысяч каталонцев вышли на митинг: видео

Сотни тысяч жителей Каталонии, поддерживающих отделение от Испании, в среду вышли на митинг в Барселоне в честь Национального дня автономии. Об этом сообщает AP.

Многие участники акции принесли с собой флаги в поддержку независимости Каталонии либо же надели соответствующие футболки. По информации местной полиции, в митинге участвовали около 600 тысяч человек.

Сообщается, что мнения 7,5 жителей региона разделились примерно поровну в вопросе принадлежности автономии к Испании либо независимости. Об этом свидетельствуют опросы и результаты последних выборов.

Дата 11 сентября приурочена к годовщине войны 18 века - в 1714 году в этот день Каталония на 266 лет потеряла автономию.

Год назад на аналогичном митинге собралось порядка миллиона участников

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