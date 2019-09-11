За отделение. Более 600 тысяч каталонцев вышли на митинг: видео

Сотни тысяч жителей Каталонии, поддерживающих отделение от Испании, в среду вышли на митинг в Барселоне в честь Национального дня автономии. Об этом сообщает AP.
Многие участники акции принесли с собой флаги в поддержку независимости Каталонии либо же надели соответствующие футболки. По информации местной полиции, в митинге участвовали около 600 тысяч человек.
Сообщается, что мнения 7,5 жителей региона разделились примерно поровну в вопросе принадлежности автономии к Испании либо независимости. Об этом свидетельствуют опросы и результаты последних выборов.
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