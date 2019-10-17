В Каталонии призывают к новому референдуму после ночи насилия

Глава региональных властей в Каталонии Ким Торра призвал к проведению нового референдума о независимости от Испании в течение ближайших двух лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Кима Торра.
"Мы еще вернемся к урнам для голосования по вопросу самоопределения. Если все партии и группы сделают это возможным, мы должны быть в состоянии завершить этот законодательный срок путем подтверждения независимости", - сказал Торра.
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