Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Каталонии призывают к новому референдуму после ночи насилия

В Каталонии призывают к новому референдуму после ночи насилия - Фото
Протесты в Каталонии (Фото 6- EPA)
17.10.2019, 17:45

Протесты в Каталонии длятся уже третий день

Глава региональных властей в Каталонии Ким Торра призвал к проведению нового референдума о независимости от Испании в течение ближайших двух лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Кима Торра.  

"Мы еще вернемся к урнам для голосования по вопросу самоопределения. Если все партии и группы сделают это возможным, мы должны быть в состоянии завершить этот законодательный срок путем подтверждения независимости", - сказал Торра. 

Смотрите также: Протесты в Барселоне: обстрел вертолета и сожженные авто - видео и фото

Напишите нам
протесты испания Барселона Каталония
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 