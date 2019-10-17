Протесты в Барселоне: обстрел вертолета и сожженные авто - видео

В Барселоне проходят массовые протесты, которые начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с референдумом 2017 года о независимости, который правительство страны признало незаконным. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на местные власти.

Этой ночью демонстранты начали жечь авто, а также обстреляли пиротехническими ракетами вертолет полиции. По сообщениям городского совета, в центре произошло приблизительно 45 пожаров, около 33 лиц задержаны, а также более 100 человек пострадали.

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На демонстрации присутствовали около 22 000 человек.

И.о. премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что правительство готово к решительным действиям: "Каталонцы и испанское общество должны знать, что правительство рассматривает все возможные сценарии".

Протестующие строят баррикады на улицах.