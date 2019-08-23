Протесты в Гонконге: удалены более 200 видеоканалов в YouTube

Иллюстративное фото: unsplash.com

Компания Google отключила более 200 аккаунтов в видеохостинге YouTube, которые пытались оказывать "координированное влияние" на ситуацию в Гонконге. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы отключили 210 каналов в YouTube, когда обнаружили, что они в скоординированной манере загружали видео, относящиеся к протестам в Гонконге", - говорится в заявлении руководителя группы анализа угроз Google Шейна Хантли, опубликованном 22 августа.

Заблокированные аккаунты использовали VPN-сервисы и другие методы, чтобы скрыть свою локацию. Компания напомнила, что на этой неделе по аналогичным причинам были заблокированы несколько сотен аккаунтов в Twitter. Здесь были обнаружены 936 аккаунтов из Китая, которые "преднамеренно пытались посеять политические разногласия в Гонконге".

О "координированных действиях из Китая", направленных на искажение ситуации в Гонконге, сообщила также и Facebook.

Компания удалила семь страниц, три группы и пять аккаунтов, которые публиковали фейковые или оскорбительные посты о протестах в Гонконге.

18 августа на акцию протеста против властей в Гонконге пришли около 1,7 млн человек.

Читайте также: Китай копирует российскую "фабрику троллей" и дезинформирует США