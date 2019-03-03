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03.03.2019, 11:36

Против режима Мадуро: США лишат виз 49 чиновников Венесуэлы

Против режима Мадуро: США лишат виз 49 чиновников Венесуэлы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Американские визы аннулируют для крупных чиновников армии и госбезопасности и членов их семей

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Соединенные Штаты лишат американских виз 49 представителей режима диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и членов их семей, включая ряд крупных чиновников армии и госбезопасности. Об этом сообщил спецпосланник Белого дома в вопросах Венесуэлы Эллиот Абрамс, передает Fox News.

"Я не могу предсказать точно, когда режим Мадуро падет и он покинет Венесуэлу. Совсем не удивлюсь, если за три дня до этого наши оппоненты будут настаивать, что политика администрации провалилась", - отметил Абрамс.

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Он подчеркнул, что Госдеп США "будут продолжать принимать необходимые меры против Мадуро, коррумпированных чиновников и нарушителей прав человека, а также насильников, которые его поддерживают".

1 марта правительство США объявило о введении санкций против шести высокопоставленных руководителей силовых структур, которые продолжают выполнять преступные приказы Мадуро.

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Теги: США, визы, венесуэла
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