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01.03.2019, 19:26

США вводят новые санкции против чиновников Венесуэлы

США вводят новые санкции против чиновников Венесуэлы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Санкции направлены против глав силовых структур, которые выполняют приказы режима Мадуро

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Правительство США объявило о введении санкций против шести высокопоставленных руководителей силовых структур, которые продолжают выполнять преступные приказы диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщает Офис по контролю за иностранными активами Минфина США.

Санкции вводятся "в ответ на возмутительное насилие, трагические смерти, а также нарочное сжигание еды и медикаментов, предназначенных для больных и голодных венесуэльцев", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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Санкции направлены против командующего Нацгвардией Ричарда Лопеса Варгеса; командующих войсками стратегической интегральной обороны в округе Гуаяна Джесуса Мария Мантилла Оливероса, в штате Боривар – Альберто Миртилиано Бермудес Замбрано, в штате Тачира – Хосе Леонардо Нороно Торрес; главы нацполиции Кристиама Абелардо Моралес Замбрано; начальника спецполиции штата Тачир Хосе Мигеля Доминкес Рамиреса.

 27 февраля США внесли на рассмотрение Совбеза ООН свой проект резолюции по Венесуэле. Документ содержит призыв к "свободным, справедливым и заслуживающим доверия выборам" в стране. Кроме того он призывает Каракас допустить зарубежных наблюдателей на выборы и снять ограничения на поставки гуманитарной помощи.

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Теги: США, санкции, венесуэла
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