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28.02.2019, 09:01

Венесуэла: США внесли в Совбез ООН проект резолюции, РФ ответила

Венесуэла: США внесли в Совбез ООН проект резолюции, РФ ответила - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

США собираются через Совет Безопасности ООН призвать власти Венесуэлы провести свободные выборы, Россия в противовес предложила свою резолюцию

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США 27 февраля внесли на рассмотрение Совбеза ООН свой проект резолюции по Венесуэле. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Документ содержит призыв к "свободным, справедливым и заслуживающим доверия выборам" в стране. Кроме того он призывает Каракас допустить зарубежных наблюдателей на выборы и снять ограничения на поставки гуманитарной помощи.

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Чтобы побудить венесуэльские власти назначить выборы, США предлагают воспользоваться авторитетом генерального секретаря ООН, который должен "использовать свои силы для обеспечения проведения в стране новых выборов".

"Россия в противовес американскому проекту резолюции по Венесуэле внесла свой, где предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства. Уладить политический кризис Москва предлагает посредством "механизма Монтевидео", который разработали Мексика, Уругвай, а также члены Карибского сообщества и который предусматривает начало диалога и достижение соглашения между сторонами конфликта", - отмечается в сообщении.

Обе резолюции могут быть рассмотрены в четверг, 28 февраля.

26 января, Франция, Испания и Германия заявили, что признают оппозиционера Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов. Евросоюз также призвал Мадуро срочно провести свободные демократические выборы президента в стране. В противном случае ЕС "предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны". 

Правительство лишенного власти Николаса Мадуро отвергло это требование европейских стран. У Мадуро заявили о разрыве дипотношений с США и дали сотрудникам американского посольства три дня, чтобы покинуть страну. Но администрация Дональда Трампа отказалась выполнять это указание, ссылаясь на то, что Мадуро больше не является законным президентом Венесуэлы.

Читайте также: 7 грехов Мадуро. Как диктатор поломал Венесуэлу

 

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Теги: Россия, США, резолюция, венесуэла
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