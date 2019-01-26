Евросоюз призвал диктатора Мадуро провести демократические выборы

Федерика Могерини (фото - LIGA.net)

Евросоюз призывает отстраненного от власти в Венесуэле диктатора Николаса Мадуро срочно провести свободные демократические выборы президента в стране. В противном случае ЕС "предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны". Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини.

Она еще раз повторила, что ЕС не признает президентские выборы, прошедшие в мае прошлого года в Венесуэле, так как они "не были ни свободными, ни справедливыми, ни заслуживающими доверия".

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ЕС также заявил о своей поддержке Национального собрания, "которое является демократическим законным органом Венесуэлы".

Могерини отметила, что Евросоюз настаивает на "мирном и всеобъемлющем демократическом решении" венесуэльского кризиса.

"В случае отсутствия объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями в течение следующих дней ЕС предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны в соответствии со статьей 233 венесуэльской конституции", - сказано в заявлении.

Могерини также отметила, что ЕС поддерживает немедленное создание международной контактной группы по вопросу Венесуэлы.

23 января президент США Дональд Трамп признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия сегодня заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.