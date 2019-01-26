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26.01.2019, 19:18

Евросоюз призвал диктатора Мадуро провести демократические выборы

Евросоюз призвал диктатора Мадуро провести демократические выборы - Фото
Федерика Могерини (фото - LIGA.net)

Федерика Могерини отметила, что Евросоюз настаивает на "мирном и всеобъемлющем демократическом решении" венесуэльского кризиса

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Евросоюз призывает отстраненного от власти в Венесуэле диктатора Николаса Мадуро срочно провести свободные демократические выборы президента в стране. В противном случае ЕС "предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны". Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини.

Она еще раз повторила, что ЕС не признает президентские выборы, прошедшие в мае прошлого года в Венесуэле, так как они "не были ни свободными, ни справедливыми, ни заслуживающими доверия".

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ЕС также заявил о своей поддержке Национального собрания, "которое является демократическим законным органом Венесуэлы".

Могерини отметила, что Евросоюз настаивает на "мирном и всеобъемлющем демократическом решении" венесуэльского кризиса.

"В случае отсутствия объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями в течение следующих дней ЕС предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны в соответствии со статьей 233 венесуэльской конституции", - сказано в заявлении.

Могерини также отметила, что ЕС поддерживает немедленное создание международной контактной группы по вопросу Венесуэлы.

23 января президент США Дональд Трамп признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой ВенесуэлыВ России, наоборот, считают Николаса Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия сегодня заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

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Теги: ЕС, выборы, николас мадуро, венесуэла, федерика могерини
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