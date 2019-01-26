Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.01.2019, 20:58

Правительство Венесуэлы отвергло требование о проведении выборов

Правительство Венесуэлы отвергло требование о проведении выборов - Фото
Диосдадо Кабелло (фото - ЕРА)

Там призвали "не читать Венесуэле лекции по демократии"

Реклама
Реклама

Правительство Венесуэлы отвергло требования европейских стран назначить новые президентские выборы в стране. Об этом сообщает АР.

Глава правящей партии Диосдадо Кабелло заявил, что такие лидеры, как испанский премьер Педро Санчес, "должны дважды подумать, прежде чем читать Венесуэле лекции по демократии".

Реклама

Франция, Испания и Германия сегодня заявили, что признают оппозиционера Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

Евросоюз также призвал Мадуро срочно провести свободные демократические выборы президента в стране. В противном случае ЕС "предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны".

Отправить:
Распечатать:
Теги: ЕС, выборы, венесуэла, Мадуро, Диосдадо Кабелло
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 