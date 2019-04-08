Провоцирование столкновений: экс-президент Румынии пойдет под суд

Ион Илиеску (фото - EPA)

Бывший президент Румынии Ион Илиеску предстанет перед судом. Об этом заявил 8 апреля в Бухаресте главный прокурор Румынии Аугустин Лазарь, передает Радио Свобода.



В Румынии завершено расследование причин и обстоятельств гибели сотен мирных граждан и военнослужащих в декабре 1989 года в течение нескольких дней после свержения диктатуры Николае Чаушеску.

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Илиеску занимал высокие посты в руководящих органах Румынской компартии до начала 1970-х годов, когда он потерял доверие диктатора. В 1989 году он возглавил Фронт национального спасения, группу, которая установила контроль над страной после бегства Чаушеску. В последующие дни в Румынии были убиты 862 человека.

Илиеску, которому сейчас 89 лет, был избран президентом Румынии в мае 1990 года, затем переизбран в 1992 году, а позже, с 2000 до 2004 год, вновь был главой государства.

В декабре 2018 года Илиеску и бывший вице-премьер правительства Джелу Войкан Войкулеску были официально обвинены в распространении ложной информации через телевидение и пресс-релизы, что спровоцировало вооруженные столкновения и психоз среди населения.

Бывшему президенту также придется отвечать в суде на обвинения в причастности к преступлениям против человечности, в связи с подавлением массовых демонстраций протеста в Бухаресте в 1990 году. Жертвами спецоперации власти тогда стали по меньшей мере четыре манифестанта.

Илиеску и Войкулеску отвергли предъявленные им обвинения и назвали их актом политической мести. Дата начала судебного процесса пока не объявлена.

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