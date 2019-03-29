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29.03.2019, 08:45

Терпению конец: в Румынии объявили референдум о судебной реформе

Терпению конец: в Румынии объявили референдум о судебной реформе - Фото
Клаус Йоханнис (фото - ЕРА)

"Социал-демократам пора прекратить нападки на судебную систему страны, так как система правосудия не в их распоряжении", - заявил Клаус Йоханнис

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Румынский президент Клаус Йоханнис объявил референдум по антикоррупционным реформам, процесс внедрения которых вызывает в стране немалый резонанс. Как пишет Romania Journal, свое решение он аргументировал тем, что правительство левых из Социал-демократической партии "не должно превращать коррупцию в государственную политику". 

Об этом лидер государства объявил вчера, 29 марта, на национальном ТВ.

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"Так больше продолжаться не может. Социал-демократическая партия продолжает атаковать систему правосудия. На этот раз социал-демократы хотят издать чрезвычайный указ о внесении правок в Уголовный кодекс. Хулиганство СДП перешло все границы. Это не в духе Конституции, не служит демократическому равновесию, и поэтому правительство прибегает к чрезвычайным постановлениям", - сказал Йоханнис.

По словам президента, в СДП хотят избежать "любого конституционного контроля".

"Когда это переплетается с намерением издавать законы в пользу правонарушителей, тогда у нас возникает впечатление катастрофы для Румынии", - сетует он.

Президент страны не вдавался в подробности, о чем конкретно будет плебисцит.

Интересно, что дата референдума - 26 мая - совпадает с датой выборов в Европарламент.

В феврале тысячи граждан Румынии вышли протестовать на улицы после решения правительства без обсуждения сузить рамки независимости прокуроров. Брюссель и Вашингтон глубоко обеспокоены тем, какие реформы с системой права проводит в Румынии СДП.

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Теги: коррупция, Клаус Йоханнис, Румыния, правосудие, референдум, СДП
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