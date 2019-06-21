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21.06.2019, 23:06

Психоаналитики США сожалеют, что называли гомосексуализм болезнью

Психоаналитики США сожалеют, что называли гомосексуализм болезнью - Фото
Фото: EPA

В США первая психиатрическая организация публично принесла свои извинения представителям ЛГБТ

Сегодня, 21 июня, Американская психоаналитическая ассоциация (APsaA) попросила прощения за то, что ранее рассматривала гомосексуализм как психическое заболевание, заявив, что ее прошлые ошибки способствовали дискриминации и травмированию представителей ЛГБТ. Об этом сообщает Голос Америки.

Это первая медицинская / психиатрическая организация США, которая публично принесла подобные извинения.

Психиатры деклассифицировали гомосексуализм как расстройство в 1973 году, а психологи присоединились к ним 20 лет назад. При этом в APsaA утверждают, что не знают о организации своих коллег-профессионалов, которые попросили прощения.

"Давно пора признать и извиниться за нашу роль в дискриминации и травмах, нанесенных людям представителями нашей профессии", - сказал президент APsaA, доктор Ли Яффе.

29 мая Всемирная организация здоровья исключила трансгендерность из перечня психических заболеваний.

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Теги: лгбт, психоаналитик
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