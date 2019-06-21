Психоаналитики США сожалеют, что называли гомосексуализм болезнью

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Сегодня, 21 июня, Американская психоаналитическая ассоциация (APsaA) попросила прощения за то, что ранее рассматривала гомосексуализм как психическое заболевание, заявив, что ее прошлые ошибки способствовали дискриминации и травмированию представителей ЛГБТ. Об этом сообщает Голос Америки.

Это первая медицинская / психиатрическая организация США, которая публично принесла подобные извинения.

Психиатры деклассифицировали гомосексуализм как расстройство в 1973 году, а психологи присоединились к ним 20 лет назад. При этом в APsaA утверждают, что не знают о организации своих коллег-профессионалов, которые попросили прощения.

"Давно пора признать и извиниться за нашу роль в дискриминации и травмах, нанесенных людям представителями нашей профессии", - сказал президент APsaA, доктор Ли Яффе.

29 мая Всемирная организация здоровья исключила трансгендерность из перечня психических заболеваний.