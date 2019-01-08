Путин - артиллерист? Карикатура на тайную жизнь президента России

Владимир Путин (фото - EPA)

Президент страны-агрессора России Владимир Путин удивил публику заявлением, что когда-то получил звание лейтенанта как артиллерист, несмотря на то, что в его официальной биографии об этом не сказано. Карикатурист Сергей Елкин проиллюстрировал тайное прошлое Путина для Deutsche Welle.

Реклама

Ранее сегодня появился ролик, на котором Владимир Путин заявил, что он - лейтенант-артиллерист, "командир взвода управления гаубичной артиллерии... 122 миллиметра".

Как уже писала LIGA.net, когда и где это случилось, из биографии Путина неизвестно. Он учился на юрфаке и институт имени Андропова КГБ СССР (сейчас Академия внешней разведки), был в контрразведке и работал в ГДР (Восточная Германия), где дослужился до подполковника.

Смотрите также: В архивах Штази нашли удостоверение на имя Путина - Bild