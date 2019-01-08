Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
08.01.2019, 14:16

Путин - артиллерист? Карикатура на тайную жизнь президента России

Путин - артиллерист? Карикатура на тайную жизнь президента России - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

В сети появилось видео, на котором Владимир Путин заявил, что получил "звание лейтенанта как артиллерист"

Реклама
Реклама

Президент страны-агрессора России Владимир Путин удивил публику заявлением, что когда-то получил звание лейтенанта как артиллерист, несмотря на то, что в его официальной биографии об этом не сказано. Карикатурист Сергей Елкин проиллюстрировал тайное прошлое Путина для Deutsche Welle

Реклама

Ранее сегодня появился ролик, на котором Владимир Путин заявил, что он - лейтенант-артиллерист, "командир взвода управления гаубичной артиллерии... 122 миллиметра".

Как уже писала LIGA.net, когда и где это случилось, из биографии Путина неизвестно. Он учился на юрфаке и институт имени Андропова КГБ СССР (сейчас Академия внешней разведки), был в контрразведке и работал в ГДР (Восточная Германия), где дослужился до подполковника. 

Смотрите также: В архивах Штази нашли удостоверение на имя Путина - Bild

Отправить:
Распечатать:
Теги: карикатурист, Сергей Елкин, владимир путин, карикатура, артиллерист, путин артиллерист
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 